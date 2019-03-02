Трамп просить Китай негайно зняти мита на сільгосппродукцію з США

Тарифи на товари з Китаю повинні були зрости з 1 березня, але цього не сталося

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил Китай как можно скорее снять пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По его словам, между Вашингтоном и Пекином есть продуктивные торговые переговоры. Кроме того, по словам Трампа, США не стали поднимать собственные тарифы на китайские товары с 1 марта.

"Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее) основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта. Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!", - написал американский президент в Twitter.

Напомним, ранее Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары. По его словам, США и Китаю удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты. Кроме того, у Трампа вскоре состоится саммит с китайским лидером Си Цзиньпином в американском Мар-а-Лаго.