Трамп відстрочив введення мита на товари з Китаю

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив про прогрес у переговорах з Китаєм

Президент США Дональд Трамп вирішив відстрочити введення нових мит на китайські товари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Як наголошується, нові торговельні тарифи повинні були почати діяти відносно китайської продукції в кінці цього тижня. Трамп вирішив відкласти заходи, пояснивши це прогресом в переговорах з Китаєм.

Він зазначив, що сторонам вдалося знайти точки дотику з важливих структурних питань, в тому числі по проблемі захисту інтелектуальної власності, передачі технологій, а також з питань сільського господарства, послуг та валюти.

Між тим, Трамп не тільки відклав введення нових американських мит на китайські товари, але і анонсував саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном в американському Мар-а-Лаго.

Так, Дональд Трамп анонсував зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном на своїй віллі у Флориді для укладення торгової угоди.

....productive talks, I will be delaying the U. S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U. S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп розглядав варіант з відстрочкою введення мит на товари з Китаю на 60 днів.