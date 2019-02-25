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Трамп відстрочив введення мита на товари з Китаю

Новини » Політика    25.02.2019 - 05:44
Трамп відстрочив введення мита на товари з Китаю
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив про прогрес у переговорах з Китаєм

Президент США Дональд Трамп вирішив відстрочити введення нових мит на китайські товари. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Як наголошується, нові торговельні тарифи повинні були почати діяти відносно китайської продукції в кінці цього тижня. Трамп вирішив відкласти заходи, пояснивши це прогресом в переговорах з Китаєм.

Він зазначив, що сторонам вдалося знайти точки дотику з важливих структурних питань, в тому числі по проблемі захисту інтелектуальної власності, передачі технологій, а також з питань сільського господарства, послуг та валюти.

Між тим, Трамп не тільки відклав введення нових американських мит на китайські товари, але і анонсував саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном в американському Мар-а-Лаго.

Так, Дональд Трамп анонсував зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном на своїй віллі у Флориді для укладення торгової угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп розглядав варіант з відстрочкою введення мит на товари з Китаю на 60 днів.

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