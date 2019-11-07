Трамп просив генпрокурора визнати розмову з Зеленським законною, - WP

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звертався до генпрокурора Вільяма Барра з проханням визнати телефонну розмову з українским лідером Володимиром Зеленським законною. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За даними співрозмовників видання, близько 25 вересня, коли стенограма розмови президентів була оприлюднена, Трамп попросив Барра провести спеціальну прес-конференцію та заявити, що в розмові немає жодних порушень. Однак Барр відмовився виконувати таке прохання глави Білого дому.

Сам американський президент заперечує інформацію видання. Трамп стверджує, що не звертався до Барра з проханням провести прес-конференцію щодо України.

"Історія в The Washington Post, звичайно, підхоплена фейковим CNN, що повідомляє про те, що "президент Трамп попросив генпрокурора Барра провести пояснювальну прес-конференцію по Україні". Це абсолютна неправда і ще одна фейкова новина з анонімних джерел, які не існують", - написав президент США у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США назвали ім'я можливого співробітника розвідки, який поскаржився на телефонну розмову Трампа з Зеленським. Ймовірно, інформатором є Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в ЦРУ. Ім'я інформатора було розкрито в приватному порядку під час дачі свідчень у Палаті представників.