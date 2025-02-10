Трамп предлагает разделить контроль над Сектором Газа с ближневосточными странами

План Трампа по Сектору Газа

С 19 января Израиль и группировка ХАМАС находятся в состоянии перемирия в соответствии с соглашением о прекращении огня и обмене заложниками. Стороны планируют в ближайшее время начать второй раунд мирных переговоров.

4 февраля Дональд Трамп не исключил взятия США под контроль Сектора Газа и размещения там американских войск. Глава Белого дома хочет отстроить разрушенный войной анклав и построить там ряд морских курортов.

На период восстановления Сектора Газа, Трамп предлагает палестинцам временно переселиться в Египет и Иорданию.

Однако Палестинская администрация и Лига арабских государств не поддерживают такое предложение. Рядовые палестинцы отказываются переселяться, ведь опасаются, что Израиль и США больше не позволит им вернуться в свои дома в анклаве.

В то же время, власти Израиля хотят, чтобы группировка ХАМАС отказалась от власти в Секторе Газа, а ее лидеры - покинули регион.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху обещает полностью уничтожить ХАМАС и вернуть всех заложников, которых удерживают террористы.

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