Трамп прокоментував звільнення Болтона

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував раптове звільнення свого радника з національної безпеки Джона Болтона, при цьому зазначивши, що той не поділяв пріоритетів адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами американського лідера, Болтон не ладнав з іншими співробітниками адміністрації.

Президент критично оцінив і проведене Болтоном порівняння між зусиллями з денуклеаризації Північної Кореї і "лівійської моделлю", яке розлютило північнокорейського лідера Кім Чен Ина перед торішнім самітом з Трампом.

Трамп також заявив, що вони з колишнім радником розходилися в поглядах на ситуацію у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

"Вчора я інформував Джона Болтона, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я категорично не згоден з багатьма з його пропозицій і попросив його піти у відставку", - написав він.

Крім того, новим радником Дональда Трампа з національної безпеки стане колишній заступник Джона Болтона Чарльз Капперман. Капперман є давнім союзником і радником Болтона. У січні 2019 року він став його заступником.