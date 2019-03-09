Трамп прокоментував вирок Полу Манафорту

Дональд Трамп вважає, що вирок свідчить про відсутність зв'язків з РФ

Президент США прокомментировал приговор Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По мнению Трампа, заседание суда, на котором был вынесен приговор Полу Манафорту, свидетельствует об отсутствии связей действующего президента с Россией.

"И судья, и адвокат в деле Пола Манафорта громко и для всего мира постановил, чтобы услышали все, что не было никакого сговора с Россией. Но охота на ведьм продолжается", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный суд США огласил приговор бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, приговорив его к 47 месяцам заключения.

Приговор объявлен за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации. Председательствующий судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы.