Трамп прокоментував плани екс-глави Starbucks брати участь у виборах президента США

Трамп заявив, що у Говарда Шульца "кишка тонка" балотуватися на пост президента

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал намерение бывшего гендиректора международной сети кафе Starbucks Говарда Шульца участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

По словам главы США, у Шульца "кишка тонка" баллотироваться на пост президента.

"У Говарда Шульца кишка тонка баллотироваться на пост президента! Вчера вечером смотрел его на "60 минут" (американское общественно-политическое телешоу, - ред.) и я согласен с ним, что он не самый умный человек. Я лишь надеюсь, что Starbucks все еще платит мне за аренду в Trump Tower!" - написал американский лидер.

Напомним, ранее два источника, приближенные к Шульцу, заявили, что экс-гендиректор международной сети кафе Starbucks рассматривает возможность своего участия в выборах президента США в 2020 году.

Как писало РБК-Украина, Хиллари Клинтон, кандидат на выборах президента США в 2016 году, не исключает возможность принять участие в выборах президента и в 2020 году.

Добавим также, Трамп призвал Конгресс США принять законопроект о введении удостоверения избирателя на национальном уровне.