Трамп прокоментував звіт Мюллера щодо втручання Росії у вибори

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США назвав розслідування "ганебним"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав "ганебним" розслідування про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, через яке "довелося пройти" США. Про це він заявив журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Крім того, Трамп підкреслює, що Мюллером не було виявлено ніякої змови з Росією або перешкоджання правосуддю.

"Ні змови, ні перешкоджання правосуддю. Повне і абсолютне виправдання", - написав Трамп у Twitter.

Раніше генпрокурор США Вільям Барр на основі доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера повідомив Конгресу, що немає доказів змови між Росією і Трампом або пов'язаними з ним особами.

Водночас, згідно з доповіддю, Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддя.

Нагадаємо, в неділю, 24 березня, в Сполучених Штатах Америки був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, згідно з яким спецпрокурор Мюллер не виявив, що американські чиновники або представники штабу Дональда Трампа свідомо здійснили змову з Російською Федерацією.