У США оприлюднили звіт розслідування Мюллера

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Спецпрокурор не виявив причетність Дональда Трампа до втручання РФ у вибори 2016 року

У неділю, 24 березня, в Сполучених Штатах Америки було оприлюднено звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідно до змісту оприлюдненого звіту, спецпрокурор Мюллер не виявив, що американські чиновники або представники штабу Дональда Трампа свідомо вчинили змову з Російською Федерацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що звіт розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори США 2016 року буде опубліковано 24 березня до 22:00 за київським часом.

Раніше, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Робета Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.

Як писало РБК-Україна, генпрокурор США Вільям Барр ознайомився із звітом про розслідування Мюллера. У Міністерстві юстиції повідомили, що в даний час немає ніяких резюме для лідерів Судового комітету, сам Барр заявив, що має намір відправити свою версію в Конгрес вже в цю неділю.