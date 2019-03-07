Трамп прокоментував інформацію про відновлення ядерного полігону КНДР

Президент США буде дуже розчарований, якщо дані підтвердяться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет очень разочарован в главе Северной Кореи Ким Чен Ыне, если информация о восстановлении ракетного полигона в КНДР подтвердится. Об этом Трамп заявил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время Трамп считает, что говорить о восстановлении Северной Кореей ядерных испытаний еще слишком рано.

"Что ж, посмотрим. Еще слишком рано говорить об этом... Я был бы очень, очень разочарован в Киме, и я не думаю, что это произойдет, но посмотрим, что будет дальше. В конечном итоге это разрешится", - заявил Трамп.

Напомним, источники сообщили, что КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ после провальных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме. При этом Пхеньян обещал еще на первом саммите лидеров Северной Кореи и США в прошлом году демонтировать объект полностью.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы.