Трамп продовжив введений Обамою режим НС

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану через навмисні шкідливі дії у кіберпросторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Як наголошується в заяві, для зовнішньої політики і економіки США подібні дії "становлять загрозу національній безпеці".

"У цьому зв'язку я визнав за необхідне продовжити режим надзвичайного стану, оголошеного у виконавчому указі 13694", - йдеться в заяві Трампа.

Указ про введення надзвичайного стану в країні було підписано 1 квітня 2015 року колишнім президентом США Бараком Обамою.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підписав документ про введення режиму надзвичайного стану в США - на південному кордоні країни. Повідомляється, що це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни без схвалення Конгресу.

РБК-Україна писало, що втрати економіки США через "шатдаун" перевищили 11 млрд доларів. Аналітики припускають, що відсутність згоди політиків про майбутнє бюджету США може призвести до того, що ВВП США за підсумками року може зрости не менш ніж на 3%.