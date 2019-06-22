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Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік


Санкції стосуються можливого розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Наголошується, що санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів

Вперше санкції були введені в 2008 році, після чого щорічно продовжувалися. Вони в першу чергу передбачають економічні обмеження на кшталт блокування рахунків та операцій з країни.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки ввели фінансові санкції проти російської небанківської кредитної організації "Російське фінансове товариство" у зв'язку з порушенням нею режиму санкцій проти Північної Кореї.

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