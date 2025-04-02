У Трампа еще до победы на выборах говорили о возможности третьего срока - WSJ
Адвокат президента США Борис Эпштейн еще до выборов в 2024 году говорил о возможности третьего срока Дональда Трампа. Он считает, что юридически это возможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, в октябре 2023 года в центре Вашингтона Борис Эпштейн, который координировал юридическую защиту по уголовным делам Трампа, а сейчас является его советником, заявил, что изучил закон, и считает, что Трамп сможет снова баллотироваться в президенты в 2028 году.
Тогда его комментарии восприняли забавными и шутили, Эпштейн уже начал планировать третий срок еще до того, как Трамп выиграл праймериз Республиканской партии в 2024 году.
"Но спустя 18 месяцев этот человек (собеседник WSJ, - ред.) вспоминает разговор с тревогой, поскольку Трамп открыто играет с тем, чтобы остаться на посту после окончания срока его полномочий", - говорится в материале.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг заявил, что "слишком рано" думать о третьем сроке.
Трамп с момента первой победы на президентских выборах в 2016 году в шутку говорил о том, что остаться на третий президентский срок. В эти выходные он заверил, что "не шутит" насчет того, чтобы остаться на посту после завершения его нынешнего срока в январе 2029 года. Это дало толчок долговременным дебатам в Вашингтоне о том, насколько серьезно Дональд Трамп настроен баллотироваться на третий срок.
Некоторые из советников Трампа отвергают беспокойство и утверждают, что президент США троллит СМИ и либералов. Другие близкие к президенту лица говорят, что таким образом Трамп отвлекает внимание от скандала с чатом в Signal.
По словам источников WSJ, Трамп недавно сказал своему другу, что он сделал такие комментарии, чтобы "свести СМИ с ума". Но некоторые высокопоставленные республиканцы анонимно сказали, что верят Трампу на слово и считают, что он может попытаться остаться в должности.
"Тот факт, что Эпштейн обсуждал этот вопрос с другими, свидетельствует о том, что некоторые из ближайших советников Трампа также исследовали эту идею", - указывает WSJ.
Напомним, что по конституции США президентам запрещено избираться на третий срок. 22-я поправка к конституции гласит, что президенты не могут избираться более чем на два срока.
Впрочем, на днях Дональд Трамп не исключил, что может баллотироваться на третий президентский срок. Он заявил, что "не шутит" и что есть "методы", которые позволили бы обойти законодательные ограничения.
До этого группа сторонников Трампа инициировала изменение конституции, чтобы позволить ему баллотироваться в 2028 году.
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