Трамп закликав посилити економічний тиск на Іран

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН закликав країни всього світу збільшити економічний тиск на Іран. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, жодна країна не повинна підтримувати спрагу крові Ірану.

"Всі країни зобов'язані діяти. Жодний відповідальний уряд не має підтримувати спрагу крові Ірану. Поки зберігається загрозливе поведінка Ірану, санкції скасовані не будуть. Вони будуть посилені", - заявив президент США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США ввели нові санкції проти Ірану після атаки на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії. Зокрема, санкції стосуються іранських Центрального банку і Фонду національного розвитку, а також компанії Etemad Tejarate Pars.

Дональд Трамп прийняв рішення направити додаткові американські війська, а також постачання військової техніки на територію Саудівської Аравії і ОАЕ. Таке рішення було прийнято після запитів про посилення оборони з боку Саудівської Аравії і ОАЕ.