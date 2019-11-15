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Трамп закликав демократів вибачитися за процес імпічменту

Новини » Політика     15.11.2019 - 09:14
Трамп закликав демократів вибачитися за процес імпічменту
Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп навів слова голови МЗС України Пристайко, який не пов'язує справу Байдена і затримку військової допомоги

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Демократичної партії, що почали процедуру імпічменту, повинні вибачитися. Про це він сказав під час виступу на передвиборному мітингу в Луїзіані.

Трамп зробив таку заяву через звинувачення його з боку демократів у тому, що він наказав затримати військову допомогу Україні через справи сім'ї Байденів.

"Демократи повинні принести вибачення США: міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що "посол США Гордон Сондленд НЕ пов'язує фінансову військову допомогу з проханням до України почати розслідування відносно колишнього Джо Байдена і його син Хантера Байдена", - сказав Трамп.

Також він додав, що посол Сондленд не сказав Трампу про зв'язок між допомогою та розслідуванням.

Трамп закликав демократів вибачитися за процес імпічментуТрамп закликав демократів вибачитися за процес імпічментуНагадаємо, співробітник посольства Сполучених Штатів в Києві чув телефонну розмову між президентом Дональдом Трампом і послом США в Європейському союзі Гордоном Сондлендом, в якому обговорювалася необхідність проведення Україною "розслідувань". Розмову почув помічник тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Другим дипломатом, який почув телефонну розмову, була Сурія Джаянті - співробітник американської дипломатичної місії в Києві. Показання дипломатів, які стали прямими свідками розмови Трампа з Сондлендом, можуть стати відсутньою ланкою для пред'явлення Трампу звинувачень.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що Білий дім доклав чимало зусиль на підтримку України, в тому числі надавши зброю і підтримавши антикорупційні реформи в країні.

У вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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