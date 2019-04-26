ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп закликав американців вакцинуватися за найбільшою спалаху кору

Новини » Політика    26.04.2019 - 18:08
Трамп закликав американців вакцинуватися за найбільшою спалаху кору
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

У США зафіксована найбільша з 2000-х років спалах кору

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав американців вакцинуватися за найбільшою з 2000-х років спалахи кору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами американського лідера, вакцинація дуже важлива і його співгромадяни повинні негайно зробити щеплення.

"Вони повинні зробити уколи. Щеплення дуже важливі. Це (спалах кору) дійсно зараз відбувається. Вони повинні отримати свої уколи", - заявив Трамп.

Як повідомляє видання, Трамп вперше висловився з приводу спалаху кору в країні, хоча хвороба поширилася по 22 штатам. В цьому році Центр контролю захворювань підтвердив 695 випадків кору, що перевищило попередній рекорд тільки за перші чотири місяці року.

Заклик людей до вакцинації знаменує собою зміни для Трампа, який висував помилкові твердження про вакцини в минулому. Він поставив під сумнів їхню безпеку і вселив страх, що вакцинація дітей може сприяти зростанню аутизму. Вчені неодноразово спростовували нині відкликане дослідження 1990-х років, згідно з яким помилково затверджені вакцини викликають аутизм.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста після спалаху кору. Тоді мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що влада буде вимагати від невакцинованих осіб, які проживають у певних зонах в районі Вільямсбург, Бруклін, вакцинуватися від кору.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Трамп анонсував швидку зустріч з Сі Цзіньпіном За тиждень на кір в Україні захворіли ще понад 2,1 тис. людей
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Дональд ТрампКір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся