Трамп призвал американцев вакцинироваться из-за крупнейшей вспышки кори

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

В США зафиксирована крупнейшая с 2000-х годов вспышка кори

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал американцев вакцинироваться из-за крупнейшей с 2000-х годов вспышки кори. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По словам американского лидера, вакцинация очень важна и его сограждане должны немедленно сделать прививки.

"Они должны сделать уколы. Прививки очень важны. Это (вспышка кори) действительно сейчас происходит. Они должны получить свои уколы", - заявил Трамп.

Как сообщает издание, Трамп впервые высказался по поводу вспышки кори в старне, хотя болезнь распространилась по 22 штатам. В этом году Центр по контролю заболеваний подтвердил 695 случаев кори, что превысило предыдущий рекорд только за первые четыре месяца года.

Призыв людей к вакцинации знаменует собой изменения для Трампа, который выдвигал ложные утверждения о вакцинах в прошлом. Он поставил под сомнение их безопасность и вселил страх, что вакцинация детей может способствовать росту аутизма. Ученые неоднократно опровергали ныне отозванное исследование 1990-х годов, согласно которому ложно утвержденные вакцины вызывают аутизм.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение в области здравоохранения в отдельных районах города после вспышки кори. Тогда мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власть будет требовать от невакцинированных лиц, проживающих в определенных зонах в районе Вильямсбург, Бруклин, вакцинироваться от кори.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.