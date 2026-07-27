Трамп приостановил удары по Ирану из-за дефицита средств ПВО - WSJ

США отложили подготовленную масштабную военную операцию против Ирана - главной причиной стало сокращение запасов ракет-перехватчиков Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Сколько Patriot уже потрачено
По оценке аналитиков Центра стратегических и международных исследований, с начала войны с Ираном израсходовано по меньшей мере 1500 ракет-перехватчиков Patriot - в распоряжении США остается менее 1000 единиц.
"Сокращенные запасы боеприпасов создали риск в краткосрочной перспективе. Война против сильного соперника типа Китая будет потреблять боеприпасы значительно более быстрыми темпами, чем эта война", - предупреждали аналитики еще в апрельском отчете.
Белый дом тем временем заявил, что публикация актуальных данных о расходах ракет Patriot и Thaad будет угрожать национальной безопасности - именно из-за высокого количества использованных перехватчиков.
Почему операцию отложили
Американские военные в пятницу были готовы приступить к интенсивной серии ударов по Ирану продолжительностью до двух недель. Однако операцию приостановили официально ради дипломатии, а фактически и из-за дискуссии о рисках для запасов ПВО.
О сокращении запасов Белый дом проинформировал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн - по его мнению, низкие запасы не делают невозможным операцию, но повышают риски. В то же время адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование, считает, что усиленные удары сами по себе ослабят способность Ирана запускать ракеты и дефицит некритичен.
Что отрицает сам Трамп
Трамп публично отвергает проблему с боеприпасами.
"У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам нужно", - заявил он в комментарии WSJ.
Вернется ли дипломатия
В пятницу Трамп намекнул, что дипломатический вариант снова "на столе", а чиновники США общаются с Ираном.
"Есть военный выход, где мы просто продолжаем так же, как сейчас, и можем даже усилить дозу... Или есть более разумная стратегия - заключить соглашение. И они хотят заключить соглашение", - сказал он журналистам.
Оман и Катар, по данным администрации, пытаются поспособствовать возобновлению переговоров.
Напомним, еще до этого решение о паузе Трамп заявлял, что рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана - по его словам, удары в рамках потенциальной новой кампании должны быть более масштабными, чем весной.
Также сообщалось, что ущерб от атак Ирана на суда будут возмещаться за счет замороженных иранских активов, об этом ранее заявлял сам Трамп.