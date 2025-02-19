США приостановили прием заявлений на иммиграцию. Под паузу попали украинцы, - CBS

Приостановление рассмотрения заявлений продлится неопределенное время, пока чиновники будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки из соображений национальной и общественной безопасности.

Издание отмечает, что этот шаг, о котором ранее не сообщалось, грозит создать неопределенность для мигрантов, которые находились в процессе подачи заявок на различные иммиграционные льготы, которые позволили бы им остаться в США на законных основаниях, а в некоторых случаях - навсегда.

Хотя точное количество пострадавших мигрантов неизвестно, приостановление рассмотрения заявок касается нескольких программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев приехать в США на законных основаниях благодаря иммиграционному закону. Этот закон уполномочивает правительство США быстро принимать иностранцев по гуманитарным или общественно полезным соображениям.

Как пишет CBS, администрация Байдена использовала этот закон в больших масштабах, частично для того, чтобы поощрить мигрантов регистрироваться на легальных каналах миграции вместо того, чтобы нелегально пересекать южную границу.

В свою очерелдь администрация Трампа быстро приостановила эти усилия, утверждая, что это является злоупотреблением полномочиями.