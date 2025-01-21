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Трамп приостановил помощь США другим странам. Что предусматривает указ и касается ли Украины

Автор: Роман Кот

В первый день своего второго президентского срока Дональд Трамп издал ряд указов. Среди прочего – о приостановлении американской помощи другим странам сроком на 90 дней.

РБК-Украина объясняет, о чем говорится в указе и означает ли это, что Украина окажется без американской поддержки.

СОДЕРЖАНИЕ

Что предусматривает указ

В указе Трампа говорится, что "индустрия внешней помощи и бюрократия США не соответствуют американским интересам" и "во многих случаях противоречат американским ценностям".

В то же время, согласно тексту, политика Соединенных Штатов заключается в том, что никакая дальнейшая внешняя помощь США не должна предоставляться способом, который не полностью согласуется с внешней политикой президента страны.

90-дневная пауза в международной помощи США будет использована для оценки программной эффективности и согласованности с внешней политикой Соединенных Штатов.

Согласно указу, все руководители департаментов и агентств, которые отвечают за американские программы помощи по иностранному развитию, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, а также международным организациям и подрядчикам.

Выплаты приостановлены до пересмотра таких программ на эффективность и последовательность программ с внешней политикой США. Такой пересмотр должен состояться в течение 90 дней.

Руководители соответствующих подразделений должны заказать обзор соответствующих программ помощи, в соответствии с указаниями государственного секретаря США. С сегодняшнего дня эту должность занимает Марко Рубио.

На основе полученного анализа, руководители подразделений также будут принимать решение  прекращать ли помощь, продолжать ли, или менять ее объем. Решение также должно быть согласовано с государственным секретарем. Обеспечивать соблюдение этой паузы будет административно-бюджетное управление

Вместе с тем, государственный секретарь может отменить приостановление помощи по отдельным программам.

Что означает приостановление для Украины

Из контекста указа следует, что речь идет о финансировании помощи на развитие (development assistance funding), то есть о невоенной помощи.

Кроме того, один из пунктов указа предусматривает, что он должен выполняться "в соответствии с действующим законодательством США и при наличии ассигнований". Этот пункт может быть важным, ведь, в частности, военная помощь Украине выделена отдельным законом, который был принят не президентом, а Конгрессом США.

Отметим, что помощь на развитие выделяется, как правило, через Агентство США по международному развитию (USAID). Оно финансирует как государственные проекты под эгидой правительств иностранных государств, так и проекты неправительственных общественных организаций и оперирует многомиллиардными бюджетами.

РБК-Украина обратилось с запросом в посольство США за разъяснением ситуации, однако на момент выхода материала не получило ответа.

Вместе с тем, несколько не связанных между собой собеседников РБК-Украина предположили, что указ действительно касается только программ USAID, а не макрофинансовой или военной помощи Украине. Однако они также пока ждут появления более детальной информации.

 

Напомним, во время своей инаугурационной речи Трамп заявил о "начале золотого века Америки". Также он ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США и в энергетике и вывел Соединенные Штаты из Всемирной оргвнизации здравоохранения.

При написании материала использовался официальный текст указа Дональда Трампа и комментарии собеседников РБК-Украина в украинской власти.

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