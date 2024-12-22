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Трамп назначит продюсера и обладателя премий "Эмми" посланником в Британии

Вашингтон, Воскресенье 22 декабря 2024 12:00
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Трамп назначит продюсера и обладателя премий "Эмми" посланником в Британии Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидата на должность специального посланника в Великобритании. Должность может получить телепродюсер Марк Бернетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление появилось на аккаунте Трампа на платформе Truth Social. Он похвалил 64-летнего Бернетта и отметил, что он сосредоточится на развитии дипломатических отношений, в частности в сфере торговли, инвестиций и культурного обмена.

Бернетт создавал популярные шоу Survivor, Shark Tank и The Voice. Он был продюсером реалити-шоу The Apprentice (2004-2015), которое помогло Трампу получить широкую известность в США.

Марк Бернетт является обладателем более 13 премий "Эмми" и многолетний опыт в телепродакшене. Отмечается, что он не имеет опыта в дипломатической деятельности.

Трамп ранее также заявил, что назначит бывшего игрока НФЛ Гершеля Уокера послом в Багамах, Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера, послом во Франции.

Обоих кандидатов критиковали ранее: Уокера из-за обвинений в принуждении к абортам, а Кушнера из-за уголовных обвинений в уклонении от налогов и незаконных взносах в избирательные кампании.

Кроме того, избранный президент США назначил Кимберли Гилфойл, бывшую партнершу Дональда Трампа-младшего, послом в Греции, а владельца NBA-команды Houston Rockets, миллиардера Тилмана Фертитта послом в Италии.

Стоит отметить, что это не первое назначение Дональда Трампа, которое вызвало резонанс и дискуссии. Трамп предложил на должность главы Пентагона телеведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета.

В Вашингтоне раскритиковали кандидатуру Хегсета. СМИ сообщают, что Трамп рассматривает других кандидатов на должность главы Пентагона.

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