Трамп допустил отмену разрешения на удары Украины вглубь РФ западным оружием

По словам Трампа, администрация Байдена не должна была позволять Украине наносить удары вглубь РФ.

"Я не думаю, что им нужно было позволять удары ракетами на 300 километров по России. Как по мне, это плохо", - сказал Трамп.

По его мнению, именно это решение якобы втянуло КНДР в войну против Украины. Однако стоит заметить, что СМИ начали писать о присутствии северных корейцев в России раньше, чем США дали разрешение на дальнобойные удары по стране-агрессору.

"Это привлекло северокорейцев... и всего за несколько недель до того, как я приду в офис. Зачем было это делать, не спрашивая меня? Да, я могу (отменить решение об ударах вглубь России западным оружием - ред.)", - отметил Трамп.

Разрешение на удары дальнобойными ракетами по РФ

Ранее мы писали, что 18 ноября США разрешили Украине применить ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории России. А уже в ночь на 19 ноября ВСУ впервые атаковали военный объект в Брянской области.

Также известно, что администрация Байдена разрешила бить по российским тылам крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, содержащими американские компоненты.