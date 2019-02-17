Трамп може застосувати вето, якщо Конгрес не схвалить введення режиму НС

Трамп буде застосовувати всі доступні методи для досягнення мети - будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов использовать право вето в случае, если Конгресс не одобрит его инициативу о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе США и Мексики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сказал старший советник Трампа Стивен Миллер, Трамп собирается добиться таким образом выполнения одного из пунктов его предвыборной программы - строительства стены на границе с Мексикой.

"Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию (о чрезвычайном положении, - ред.)", - рассказал Миллер.

Отметим, что если Трамп воспользуется правом вето, то это произойдет впервые в истории его президентства.

Он также отметил, что по мнению Трампа, значительная часть пограничной стены будет готова уже к сентябрю 2020 года. Это за несколько месяцев до новых президентских выборов в США. Однако для строительства стены необходим режим ЧП.

Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США заявил о начале расследования законности введения режима чрезвычайного положения в стране президентом Дональдом Трампом.