Трамп наказав надати своєму зятю доступ до секретних даних

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У Білому домі відмовилися коментувати

Президент США Дональд Трамп зажадав у 2018 році надати своєму зятю і старшому раднику Джареду Кушніру доступ до секретної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Як повідомляється, проти цього рішення виступили адвокати Трампа. У зв'язку з цим Дональд Макган, в той час юрисконсульт Білого дому, підготував службову записку, в якій не рекомендував надавати Кушніру доступ і нагадав, що проти цього виступали представники ЦРУ США. Екс-керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі також підготував службову записку, в якій повідомив, що президент США "наказав" йому дати раднику Кушніру доступ. У Білому домі відмовилися це коментувати.

Нагадаємо, екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен 26 лютого виступив перед комітетом з розвідки Конгресу. Там він повідомив, що Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві. Також Коен розповів, що Трамп знав про витік листів виборчого штабу Демократичної партії США, опублікованих WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року.

До цього Коен повідомляв, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це. Колишній адвокат Трампа дає свідчення в суді в рамках співпраці зі слідством у кримінальній справі проти нього. В середині грудня суд визнав колишнього адвоката Трампа винним у порушенні закону про фінансування передвиборної кампанії, у дачі неправдивих свідчень.