Трамп наказав надати федеральну допомогу Каліфорнії через масштабні пожежі

Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com/ajplus)

Вогонь вже знищив понад 500 будинків та інших споруд у штаті

Президент США Дональд Трамп розпорядився надати федеральну допомогу владі штату Каліфорнія у зв'язку з лісовими пожежами. Вогонь забрав життя щонайменше 6 осіб.

Про це передає прес-служба Білого дому.

Як наголошується, допомога може містити гранти на ремонт будинків та тимчасове житло, а також заходи, що допомагають бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха.

"Трамп оголосив, що на території штату Каліфорнія сталося велике стихійне лихо, і наказав надати федеральну допомогу на додаток до зусиль влади штату через лісові пожежі, які виникли 14 серпня 2020 року", - вказується в заяві.

Вогонь вже знищив понад 500 будинків та інших споруд у штаті. Понад 175 тисяч жителів штату були змушені покинути свої будинки.

Нагадаємо, на початку серпня в США щонайменше четверо людей загинули в результаті тропічного урагану Ісаіас, який досяг східного узбережжя штату Північна Кароліна.

Також РБК-Україна писало, що на півдні Франції спалахнула лісова пожежа, через яку евакуювали 2700 осіб.