ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп наказав надати федеральну допомогу Каліфорнії через масштабні пожежі

Каліфорнія, Неділя 23 серпня 2020 05:39
Трамп наказав надати федеральну допомогу Каліфорнії через масштабні пожежі
Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com/ajplus)
Автор: Артур Родивилов

Вогонь вже знищив понад 500 будинків та інших споруд у штаті

Президент США Дональд Трамп розпорядився надати федеральну допомогу владі штату Каліфорнія у зв'язку з лісовими пожежами. Вогонь забрав життя щонайменше 6 осіб.

Про це передає прес-служба Білого дому.

Як наголошується, допомога може містити гранти на ремонт будинків та тимчасове житло, а також заходи, що допомагають бізнесу оговтатися від наслідків стихійного лиха.

"Трамп оголосив, що на території штату Каліфорнія сталося велике стихійне лихо, і наказав надати федеральну допомогу на додаток до зусиль влади штату через лісові пожежі, які виникли 14 серпня 2020 року", - вказується в заяві.

Вогонь вже знищив понад 500 будинків та інших споруд у штаті. Понад 175 тисяч жителів штату були змушені покинути свої будинки.

Нагадаємо, на початку серпня в США щонайменше четверо людей загинули в результаті тропічного урагану Ісаіас, який досяг східного узбережжя штату Північна Кароліна.

Також РБК-Україна писало, що на півдні Франції спалахнула лісова пожежа, через яку евакуювали 2700 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Калифорния
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся