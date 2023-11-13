Трамп со сторонниками хочет установить диктатуру в США, - СМИ

Союзники Трампа проверяют лояльных к нему людей для беспрецедентного свержения демократии и захвата власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Издание Axios в эксклюзивном расследовании пишет, что союзники Трампа начали предварительную проверку на идеологию тысяч потенциальных госслужащих в рамках беспрецедентной операции по централизации и расширению его власти на каждом уровне правительства США, если он победит в 2024 году.

По данным анонимных источников издания, сейчас сотни людей тратят десятки миллионов долларов на установление предварительно проверенной, протрамповской армии из 54 000 лоялистов по всему правительству, чтобы избавиться от ограничений, наложенных на предыдущих 46 президентов.

Когда Трамп вступил в должность в 2017 году, он включил в свой кабинет и на ключевые должности многих обычных республиканцев. Эти чиновники часто ограничивали его поведение и власть.

По данным издания, сам Трамп тратит не так много времени на составление руководящих планов. Однако он довольно хорошо знает о скоординированной кампании, направленной на то, чтобы быть готовым заполнить правительственные кабинеты лоялистами, желающими растянуть традиционные границы.

В случае победы Трампа на президентских выборах 2024 года, тысячи его лоялистов будут готовы к юридическим, судебным, оборонным, нормативным и внутренним политическим должностям.

Его внутренний круг планирует очистить всех, кого считают враждебным к жестким, авторитарным планам.

Позиция Трампа

Напомним, что на днях мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп предположил, что в случае переизбрания на выборах 2024 года, он может использовать ФБР и Министерство юстиции для расправы над своими политическими оппонентами.

Это уже не первые угрозы Трампа в сторону его оппонентов. Еще в августе этого года он заявил, что арестовал бы действующего президента США Джо Байдена в случае прихода к власти.

А в ноябре СМИ писали, что в случае победы на выборах Трамп планирует расправиться с критиками и установить контроль над минюстом, а также развернуть войска в день инаугурации.

Трамп уже сейчас говорит, кого он хочет привлечь в суд. Это бывшие чиновники его кабинета, не скрывающие критики Трампа.

Это экс-глава аппарата Белого дома Джон Келли, экс-прокурор Уильям Барр, бывший главнокомандующий генерал Марк Милли. Кроме того, Трамп говорил о привлечении к ответственности должностных лиц из ФБР и Министерства юстиции.

Трамп хочет назначить судебное преследование Байдена и его семьи.

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