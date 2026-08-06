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Трамп пригрозил тюрьмой виновным в утечке данных о дефиците ракет

09:14 06.08.2026 Чт
2 мин
Президент США возмущен новой публикацией журналистов
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Американским чиновникам, которые "слили" СМИ данные о якобы дефиците ракет в армии США, будет грозить заключение.

С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Глава Белого дома публично прокомментировал материал издания The New York Times.

В нем утверждается, что Трамп якобы был недоволен главой Пентагона Питом Хегсетом и требовал объяснений из-за резкого сокращения запасов американских ракет во время войны на Ближнем Востоке.

Президент США категорически отрицает эту информацию. Более того, он заверил, что Соединенные Штаты имеют "огромное количество" боеприпасов, а производство и поставки вооружения осуществляются в соответствии с потребностями армии.

На фоне этих сообщений Трамп пригрозил источникам подобных утечек длительными тюремными сроками..

По его словам, Белый дом будет очень жестко реагировать на распространение такой информации.

"У США огромные запасы боеприпасов, особенно отдельных их видов. Кроме того, в стране по мере необходимости производятся и поставляются большие объемы вооружений. Оборонные компании строят самое большое количество заводов и производственных предприятий за всю историю нашей страны. Лиц, причастных к этим предательским утечкам информации, разыскивают. Для них будут добиваться длительных тюремных сроков!" - публично пригрозил Трамп.

Что известно о дефиците ракет в США

Недавно CNN распространило информацию о том, что во время войны на Ближнем Востоке армия США потратила почти 80% своих ракет в ПВО THAAD по сравнению с довоенными показателями.

Более того, утверждается, что Штаты также не досчитались около 50% ракет-перехватчиков Patriot.

Согласно данным Reuters, армия США во время войны с Ираном применила почти все свои высокоточные зенитные ракеты большой дальности.

Впоследствии СМИ сообщили, что между Трампом и Хегсетом возник конфликт из-за дефицита ракет в США.

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