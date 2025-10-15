RU

Трамп пригрозил Китаю прекращением бизнеса за отказ покупать американскую сою

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

США могут частично прекратить бизнес с Китаем, если китайские импортеры не возобновят закупки американской сои.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Truth Social.

"Я считаю, что Китай намеренно не покупает наши соевые бобы и создает трудности для наших фермеров, выращивающих сою. Это экономически враждебный акт", - написал президент США.

Он также угрожает КНР ответом на такие действия - США уже рассматривает ряд контрмер для ограничения импорта китайских товаров.

"В качестве возмездия мы рассматриваем возможность прекращения бизнеса с Китаем, например, связанного с кулинарным маслом и другими элементами торговли. Мы можем легко производить кулинарное масло самостоятельно, нам не нужно покупать его в Китае", - сообщил Трамп.

В начале октября лидер США заявил, что возобновление Китаем закупок американской сои будет главной темой на предстоящей встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Лидеры планируют отправиться туда в конце этого месяца на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Китай отказался от американской сои из-за пошлин Трампа

КНР, который ранее импортировал более половины производимой в США сои, после объявления администрацией Трампа в апреле более 100% пошлин на китайский импорт отказался от закупок американских соевых бобов и перешел на поставщиков в Южной Америке.

Следствием этого стало то, что американские производители сои понесли большие потери и обратились к правительству США с просьбой посодействовать восстановлению поставок в Китай.

Встреча Трампа и Си под вопросом

Отметим, что анонсированная на конец октября встреча лидеров США и Китая, где они хотели прекратить торговое противостояние, сейчас находится под вопросом.

Встреча может быть отменена на фоне новой эскалации после введения США дополнительных портовых сборов для связанных с Китаем судов, а также введения 100% тарифов на импорт.

Китай также ответил на этот шаг ужесточением экспортного контроля за редкоземельными минералами и ввел свои портовые сборы для американских судов.

