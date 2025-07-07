Трамп пригрозил Казахстану новыми пошлинами и назвал условие

"С 1 августа 2025 года мы вводим пошлину в размере 25% на все без исключения товары из Казахстана, которые ввозятся в США", - отмечено в письме.

Там также написано, что эта цифра "намного меньше той", которая необходима для "устранения диспропорции торгового дефицита" между странами.

Кроме того, в письме сказано, что отношения между США и Казахстаном являются "далеко не взаимными". Отмечено, что Соединенные Штаты отказываются от устойчивых торговых дефицитов на фоне торговой политики Астаны и торговых барьеров.

По словам Трампа, пошлины не будут введены, если Казахстан построит предприятия или будет производить продукцию в США.

Он подчеркнул, что Белый дом сделает все возможное, чтобы "быстро, профессионально и в обычном порядке" одобрить такие проекты. Примечательно, что подобные письма разосланы Малайзии, Лаосу, ЮАР и Мьянме.