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Трамп пригрозил Ирану "полной капитуляцией" и ядерным разоружением

19:08 03.08.2026 Пн
2 мин
США снова обвинили Иран в нежелании подписывать соглашение
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Иран ведет себя "двулико" и продолжает свою "обычную болтовню", не подписывая мирные договоренности с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Трамп обвинил Иран во лжи

Президент США обвинил иранское руководство в невероятной двуличности.

"Они просят о встрече, некоторые сказали бы "умоляют", начинаются переговоры, запланированные на ближайшее будущее, и они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких обсуждений, и они имеют дело только с "Оманом"", - пишет Трамп.

Также он отметил, что Иран лжет насчет своего управления Ормузским проливом.

"Она уже полностью контролируется ВМС Соединенных Штатов и нашей "блокадой", или, как некоторые говорят, "Стальной стеной Соединенных Штатов!", - говорит глава государства.

США обещают Ирану капитуляцию

Трамп отметил, что США могут организовать полную блокаду Ирана в случае неподписания мирного соглашения или даже полной капитуляции.

"Хочет Иран это признать или нет, но на самом деле мы говорим о решении проблемы, которую они вызывали десятилетия", - сообщил Трамп.

И резюмировал, что все просто: у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп объявил о новом раунде переговоров с Ираном. Вашингтон решил отказаться от новых ударов по Исламской Республике и пойти на дипломатическое урегулирование.

Кроме того, Трамп заявил, что Тегеран и другие страны Ближнего Востока обратились к Вашингтону с просьбой воздержаться от атаки по Ирану.

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