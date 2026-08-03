Трамп пригрозил Ирану "полной капитуляцией" и ядерным разоружением

Трамп обвинил Иран во лжи

Президент США обвинил иранское руководство в невероятной двуличности.

"Они просят о встрече, некоторые сказали бы "умоляют", начинаются переговоры, запланированные на ближайшее будущее, и они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких обсуждений, и они имеют дело только с "Оманом"", - пишет Трамп.

Также он отметил, что Иран лжет насчет своего управления Ормузским проливом.

"Она уже полностью контролируется ВМС Соединенных Штатов и нашей "блокадой", или, как некоторые говорят, "Стальной стеной Соединенных Штатов!", - говорит глава государства.

США обещают Ирану капитуляцию

Трамп отметил, что США могут организовать полную блокаду Ирана в случае неподписания мирного соглашения или даже полной капитуляции.

"Хочет Иран это признать или нет, но на самом деле мы говорим о решении проблемы, которую они вызывали десятилетия", - сообщил Трамп.

И резюмировал, что все просто: у Ирана никогда не будет ядерного оружия.