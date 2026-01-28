Трамп пригрозил Ирану новой армадой кораблей, но не исключил дипломатию

В сторону Ирана движется новая армада кораблей флота Соединенных Штатов, которая должна усилить военное присутствие Вашингтона в регионе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Я надеюсь, что они заключат соглашение. На самом деле, Иран должен был заключить соглашение еще с самого начала", - подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп также не исключает дипломатического решения кризиса с Ираном, и выразил надежду на подписание двустороннего соглашения между государствами.

"Сейчас в сторону Ирана идет еще одна прекрасная армада (кораблей флота США - ред.)", - заявил президент Соединенных Штатов.

США усиливают присутствие вокруг Ирана

По состоянию на 27 января, авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех кораблей с ракетами Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования США.

Кроме флота, Пентагон усилил ударную авиацию и защиту: в регион направлено десяток дополнительных штурмовиков F-15E и развернуты системы ПВО Patriot и THAAD для защиты американских баз. Также известно, что дальние бомбардировщики на территории США приведены в состояние повышенной готовности.

На фоне усиления военного присутствия Белый дом выдвинул Тегерану ряд условий для сделки, среди которых полный вывоз обогащенного урана и ограничение ракетной программы.

Также недавно разведка США сообщила президенту США, что правительство Ирана сейчас является самым слабым с 1979 года. На фоне экономического краха Тегерана в регион прибыл авианосец "Авраам Линкольн" с ракетным сопровождением.

Протесты, вспыхнувшие в конце 2025 года, охватили даже те районы страны, которые традиционно считались оплотом поддержки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.