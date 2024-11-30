По его словам, пришел конец идее о том, что страны БРИКС могут отказаться от доллара в международных расчетах.

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить доллар США. Иначе они столкнутся со 100%-ми пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США", - отметил он.

Он также отметил, что шансов на то, что БРИКС найдет замену доллару, нет. А любая страна, которая попытается это сделать, "должна помахать Америке рукой".

Отметим, в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Еще несколько стран претендуют на членство.

Кто в БРИКС хочет найти замену доллару

Отметим, в этом году на саммите БРИКС в России планировался запуск новой валюты в рамках отказа от доллара США в международных расчетах. Идею активно продвигал российский диктатор Владимир Путин, однако остальные участники, такие как Индия и Китай, против, сообщалось о серьезных разногласиях.

Как пишет Bloomberg, Банк международных расчетов (BIS) уже обсуждает закрытие пилотной платформы трансграничных платежей. Путин называл лежащую в ее основе технологию инструментом обхода санкций и потенциального подрыва доминирования доллара.