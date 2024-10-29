Проект, который Путин хотел использовать для подрыва доллара, сворачивают, - Bloomberg

Банк международных расчетов (BIS) обсуждает вопрос о закрытии пилотной платформы трансграничных платежей. Владимир Путин определил лежащую в ее основе технологию как инструмент обхода санкций и потенциального подрыва доминирования доллара в мировой финансовой системе.

Проект mBridge, который обещает позволить отправлять деньги по всему миру, не полагаясь на банки США, был среди тем, обсуждавшихся центральными банками и финансовыми директорами на прошлой неделе на ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. По словам источников, осведомленных о переговорах, закрытие проекта было одним из вариантов.

Агустин Карстенс, генеральный менеджер BIS, срок полномочий которого истекает в июне, заявил на мероприятии Группы 30 в столице США, что "мы не можем напрямую поддерживать ни один проект БРИКС, поскольку мы не можем работать со странами, на которые распространяются санкции, - я хочу ясно заявить об этом".

США все чаще используют роль доллара как ключевого канала финансовых транзакций по всему миру для реализации международных санкций, в частности после вторжения России в Украину. Это побудило искать альтернативы, которые были бы безопасны от вмешательства США, даже несмотря на то, что доллар остается основной валютой международной торговли, и мало что указывает на то, что это изменится в ближайшее время.

Это не остановило такие страны, как Китай и Россия, от попыток. mBridge обещает разрешить отправку денег по всему миру за пределами текущей системы банков-корреспондентов, которая сильно зависит от доллара и, следовательно, потенциально является целью санкций США. Вместо этого он устанавливает прямые цифровые связи между центральными банками стран-участниц.

Первоначально платформа была разработана центральными банками Китая, Таиланда, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках Инновационного центра BIS и недавно достигла стадии "минимально жизнеспособного продукта", что означает, что она готова к развертыванию в реальном мире. Ранее в этом году BIS пригласил частных кредиторов и другие финансовые учреждения присоединиться и выполнять реальные транзакции.

Беспокойство западных политиков усиливается тем фактом, что Китай поставляет ключевую технологическую основу платформы.

По словам одного высокопоставленного политика, позволить Китаю взять верх в разработке такого деликатного проекта было ошибкой. Другие должностные лица подтвердили обсуждения, подчеркнув важность тщательного выбора стран, которым разрешено возглавлять изменения в глобальной финансовой сантехнике.

Мост БРИКС

На саммите БРИКС на прошлой неделе в Казани, Россия, Путин предложил создать для группы BRICS Bridge, который будет основан на технологии, сопоставимой с mBridge. Это позволило бы их экономикам стать независимыми от финансовой системы, контролируемой США, утверждал он.

Заявление Путина подталкивает чиновников к быстрому пересмотру всего начинания. Тем не менее, неясно, может ли закрытие проекта mBridge со стороны BIS фактически помешать участвующим центральным банкам использовать технологию. Некоторые страны могут решить продолжить работу даже без института, базирующегося в Базеле, источника, знакомого с проектом.

В то же время, хотя создание архитектуры моста БРИКС может быть технически осуществимо, план Путина может столкнуться с противодействием со стороны других членов группы, не находящихся под санкциями США.

Хотя многие участники выступают за более широкое использование национальных валют в двусторонней торговле, такие страны, как Индия, Южная Африка и ОАЭ, не хотят подрывать сегодняшнюю финансовую систему, основанную на долларе. В коммюнике саммита БРИКС на прошлой неделе группа выразила обеспокоенность негативным влиянием "незаконных" санкций на мировую экономику и призвала к реформе МВФ и Всемирного банка, но воздержалась от упоминания моста БРИКС.

"На данном этапе трудно представить себе широкомасштабное развитие и принятие финансовых инструментов БРИКС в глобальном масштабе", - сказала Агата Демаре, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. "В долгосрочной перспективе, нет сомнений, что механизмы, подобные BRICS Bridge, могут быть полезны Китаю, России или другим странам для сокрытия конфиденциальных транзакций от западных властей".