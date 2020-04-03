США почали лобістську кампанію за введення санкцій проти РФ і Саудівської Аравії, - FT

У США вважають, що виробляти нафту нерентабельно при цінах нижче 50 доларів за барель

Американські виробники нафти почали лобістську кампанію за введення санкцій проти Саудівської Аравії і Росії, закликаючи їх знизити виробництво сировини. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Financial Times.

Як повідомляється, виробляти сланцеву нафту нерентабельно при цінах нижче 50 доларів за барель. Через це США планує блокувати постачання саудівської нафти на належний Saudi Aramco найбільший в США НПЗ Motiva в Порт. Також ввести мита на імпортну нафту і скасувати нормативний акт, який в ряді випадків робить транспортування нафти на іноземних танкерах більш вигідним.

Крім цього США може ввести нові санкції проти російського ПЕК або скасувати чинні, якщо Росія буде співпрацювати з ними. Як наголошується, Дональд Трамп зустрінеться з керівниками нафтових компаній сьогодні.

На лондонській біржі ф'ючерси на Brent падали ICE Futures на 4% до рівня закриття і торгувалися 28,73 долара за барель, а WTI в Нью-Йорку на 5% - до 24,04 доларів за барель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розраховує на скорочення видобутку нафти в Російській Федерації та Саудівської Аравії.