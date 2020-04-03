ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США почали лобістську кампанію за введення санкцій проти РФ і Саудівської Аравії, - FT

Новини » Політика     03.04.2020 - 10:30
США почали лобістську кампанію за введення санкцій проти РФ і Саудівської Аравії, - FT

У США вважають, що виробляти нафту нерентабельно при цінах нижче 50 доларів за барель

Американські виробники нафти почали лобістську кампанію за введення санкцій проти Саудівської Аравії і Росії, закликаючи їх знизити виробництво сировини. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Financial Times.

Як повідомляється, виробляти сланцеву нафту нерентабельно при цінах нижче 50 доларів за барель. Через це США планує блокувати постачання саудівської нафти на належний Saudi Aramco найбільший в США НПЗ Motiva в Порт. Також ввести мита на імпортну нафту і скасувати нормативний акт, який в ряді випадків робить транспортування нафти на іноземних танкерах більш вигідним.

Крім цього США може ввести нові санкції проти російського ПЕК або скасувати чинні, якщо Росія буде співпрацювати з ними. Як наголошується, Дональд Трамп зустрінеться з керівниками нафтових компаній сьогодні.

На лондонській біржі ф'ючерси на Brent падали ICE Futures на 4% до рівня закриття і торгувалися 28,73 долара за барель, а WTI в Нью-Йорку на 5% - до 24,04 доларів за барель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розраховує на скорочення видобутку нафти в Російській Федерації та Саудівської Аравії.

У Росії заявили про зрив створення Консультативної ради з ОРДЛО Україна в Генасамблеї ООН заблокувала спробу Росії скасувати санкції, - Кулеба
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикинефтьСаудовская АравияСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся