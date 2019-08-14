Трамп знову пригрозив, що США вийдуть з СОТ

Президент США Дональд Трамп пригрозив, що Вашингтон може вийти зі складу Всесвітньої торгової організації (СОТ). Про це повідомляє DW.

Відповідну заяву американський лідер зробив у вівторок, 13 серпня, виступаючи перед робітниками нафтохімічного комплексу британсько-голландського концерну Shell в місті Монака (штат Пенсільванія).

"Ми вийдемо, якщо будемо змушені. Ми знаємо, що вони роками обманювали нас, і більше подібне не повториться", - сказав Трамп.

Раніше Трамп неодноразово нападав з критикою на що базується в Женеві СОТ. Предметом його обурення, зокрема, ставало те, що Китай має в складі організації статус країни, що розвивається.

Нагадаємо, рік тому президент США Дональд Трамп уже погрожував, що США можуть вийти з Всесвітньої торгової організації (СОТ).

Після цього глава СОТ сказав, що проблеми, які викликали заяву Трампа, не є новими.

"Без паніки. Стурбованість США щодо тих сфер роботи СОТ, які вони хотіли б поліпшити, не є чимось новим. І я думаю, що те, що він (Дональд Трамп, - ред.) сказав вчора, узгоджується з тим, що вони висловили раніше", - сказав Азеведу.