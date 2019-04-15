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Трамп пригрозив відправляти мігрантів до міст, які проти депортації


Висилати мігрантів будуть за рішенням департаменту Нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що незаконних мігрантів, термін тримання під вартою яких закінчуватиметься, будуть передавати містам та штатам-притулкам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа. 

Притулками у США є міста та штати, які виступають проти видворення нелегальних мігрантів, зокрема, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

“Тих незаконних мігрантів, яких більше не можна законно тримати під вартою (Конгрес повинен виправити закони й закрити лазівки), будуть, за рішенням департаменту Національної безпеки, передавати містам та штатам-притулкам”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що планує посилити міграційну політику. Трамп доручив своїм радникам взяти безпосередню участь у посиленні імміграційної політики, щоб уповільнити зростання числа сімей, які незаконно перетинають південний кордон. 

Зокрема, у середу, 3 квітня, Трамп знову пригрозив Мексиці закриттям кордону та негайно ліквідувати лазівки на кордоні. 

"У разі бездіяльності кордон або великі ділянки кордону будуть закриті. Це національний надзвичайний стан!" - написав американський лідер.

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