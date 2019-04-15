Трамп пригрозив відправляти мігрантів до міст, які проти депортації

Президент США Дональд Трамп заявив, що незаконних мігрантів, термін тримання під вартою яких закінчуватиметься, будуть передавати містам та штатам-притулкам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Притулками у США є міста та штати, які виступають проти видворення нелегальних мігрантів, зокрема, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

“Тих незаконних мігрантів, яких більше не можна законно тримати під вартою (Конгрес повинен виправити закони й закрити лазівки), будуть, за рішенням департаменту Національної безпеки, передавати містам та штатам-притулкам”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що планує посилити міграційну політику. Трамп доручив своїм радникам взяти безпосередню участь у посиленні імміграційної політики, щоб уповільнити зростання числа сімей, які незаконно перетинають південний кордон.

Зокрема, у середу, 3 квітня, Трамп знову пригрозив Мексиці закриттям кордону та негайно ліквідувати лазівки на кордоні.

"У разі бездіяльності кордон або великі ділянки кордону будуть закриті. Це національний надзвичайний стан!" - написав американський лідер.