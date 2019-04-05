Трамп пригрозив багатомільярдними санкціями Мексиці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Мексиці багатомільярдними санкціями і підвищенням мит на вироблені в Мексиці автомобілі. Про це він написав у своєму Twitter.

Так, Трамп знову попередив, що може закрити південний кордон США.

"Мексика, вперше за багато десятиліть, свідомо затримує нелегалів на своєму південному кордоні. Великий потік зупиниться. Однак, якщо з якої-небудь причини Мексика припинить затримувати і повертати нелегалів туди, звідки вони приїхали, США будуть змушені на 25% підвищити мита на всі автомобілі, вироблені в Мексиці і відправлені через кордон до нас. Якщо це не спрацює, я закрию кордон", - написав американський лідер.

Глава США також розглядає і введення економічних санкцій на 500 млрд доларів.

"Також я розглядаю введення економічних санкцій на 500 мільярдів доларів за незаконні наркотики, які провозяться контрабандою через Мексику і через наш південний кордон... Я прямую до південного кордону, щоб показати частину нової стіни! Вирушаю", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше на брифінгу в Білому домі Трамп допустив введення мит на автомобілі з Мексики.

Як писало РБК-Україна, на цьому тижні глава США знову пригрозив Мексиці закриттям кордону. "Конгрес повинен зібратися і негайно ліквідувати лазівки на кордоні. У разі бездіяльності кордон або великі його ділянки будуть закриті. Це національний надзвичайний стан", - підкреслював американський лідер.

Додамо, минулого місяця новий караван нелегалів з Центральної Америки і Куби почав рух з півдня Мексики до кордону зі Штатами.