Трамп прибыл с визитом в Японию

Трамп также сказал, что США хотят "больше кораблей" и что страна "вернет эту отрасль", но избежал вопросов о корпоративных лидерах, с которыми он планировал встретиться, и деталей экономических соглашений.

Визит Трампа включает встречу с японским императором Нарухито, встречу с Такаичи и ужин с корпоративными лидерами, и является серьезным испытанием для Такаичи, которая в начале этого месяца стала первой женщиной-премьер-министром Японии.

Президент США Дональд Трамп в Японии также заявил журналистам, что он взволнован встречей с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаичи и перспективой заключения совместного соглашения по развитию судостроительного потенциала.

"Я с нетерпением жду встречи с новым премьер-министром. Я слышу феноменальные вещи", - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Поездка Трампа начнется со встречи с японским императором Нарухито в понедельник в Императорском дворце в Токио.

"С нетерпением жду встречи с императором!", - написал Трамп в социальных сетях незадолго до приземления. В 2019 году Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с Нарухито как императором после того, как его отец, Акихито, ушел в отставку.

Ожидается, что Трамп вместе с Такаичи также осмотрят атомный авианосец USS George Washington на военно-морской базе Йокосука к югу от Токио. Во вторник вечером Трамп проведет ужин с руководителями корпораций.