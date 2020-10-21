Трамп перервав запис інтерв'ю, заявивши, що вже достатньо матеріалу

Президент США Дональд Трамп перервав запис інтерв'ю телеканалу CBS для програми "60 хвилин". Він сказав, що матеріалу вже досить.

Про це повідомляє CNN.

Трамп промовив з ведучою програми Леслі Стіл 45 хвилин, після чого несподівано завершив інтерв'ю.

Також він не повернувся до другої частини зйомки, де він повинен був з'явитися разом з віце-президентом Майклом Пенсом.

Даний випуск програми "60 хвилин" вийде в неділю, 25 жовтня.

Пізніше Трамп пригрозив опублікувати інтерв'ю до призначене строку.

"Я розглядаю можливість публікації мого інтерв'ю з Леслі Шталь з "60 Minutes" до ефіру! Це буде зроблено для того, щоб кожен міг отримати уявлення про те, що таке фальшиве і упереджене інтерв'ю", - написав Трамп.

Раніше Twitter позначив запис Трампа що вводить в оману.

Також раніше Facebook видалив публікацію президента США Дональда Трампа.