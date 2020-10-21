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Трамп перервав запис інтерв'ю, заявивши, що вже достатньо матеріалу

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп перервав запис інтерв'ю телеканалу CBS для програми "60 хвилин". Він сказав, що матеріалу вже досить.

Про це повідомляє CNN.

Трамп промовив з ведучою програми Леслі Стіл 45 хвилин, після чого несподівано завершив інтерв'ю.

Також він не повернувся до другої частини зйомки, де він повинен був з'явитися разом з віце-президентом Майклом Пенсом.

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Даний випуск програми "60 хвилин" вийде в неділю, 25 жовтня.

Пізніше Трамп пригрозив опублікувати інтерв'ю до призначене строку.

"Я розглядаю можливість публікації мого інтерв'ю з Леслі Шталь з "60 Minutes" до ефіру! Це буде зроблено для того, щоб кожен міг отримати уявлення про те, що таке фальшиве і упереджене інтерв'ю", - написав Трамп.

Раніше Twitter позначив запис Трампа що вводить в оману.

Також раніше Facebook видалив публікацію президента США Дональда Трампа.

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