Трамп попередив Іран про можливий удар США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості нанесення удару по Ірану, хоча раніше він і скасував заплановану атаку. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами президента США, він "заробив великий капітал", скасувавши ракетний удар по Ірану, який був запланований у відповідь на збитий іранськими ППО американський безпілотник. При цьому Трамп зазначив, що "якщо щось все ж має статися, то буде гірше, якщо ми цього не зробимо".

Глава Сполучених Штатів також спростував повідомлення ЗМІ про те, що, коли він скасував удар, американські літаки вже були в повітрі. "Ми цього не робили. Я прийняв остаточне рішення не робити цього", - підкреслив Трамп.

Крім того, він повторив свою попередню заяву, що жертвами удару США по Ірану могли стати 150 осіб, і безпілотник не вартий життя такої кількості людей. Трамп додав, що США не хочуть війни з Іраном, але вони не дозволять Тегерану мати ядерну зброю.

Нагадаємо, Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчується термін ультиматуму про виконання обов'язків з ядерної угоді. За словами представника Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванди, запаси збагаченого урану будуть перевищувати 300 кг.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп раніше вивів Вашингтон з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, таким чином обмеживши ядерну програму Тегерана, щоб він не зміг отримати ядерну зброю. Звинувативши Іран в порушеннях програми, Трамп наклав на Тегеран вже кілька пакетів санкцій США.