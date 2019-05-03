Трамп представив Сенату кандидатуру постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй Келлі Найт Крафт. Відповідне повідомлення було надіслане Сенату, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Тепер кандидатуру Крафт, яка наразі обіймає посаду посла США в Канаді на нову посаду має затвердити верхня палата американського парламенту.

Затвердження Крафт у Сенаті має відбутися у два етапи: спочатку в комітеті у закордонних справах, а потім - загальним голосуванням.

Дата відповідних слухань поки невідома.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про висунення в постійні представники США при ООН кандидатури американського посла в Канаді Келлі Крафт ще в лютому, після того, як прес-секретар Держдепартаменту США Хізер Ноєрт офіційно перестала бути кандидатом на посаду.

На початку грудня 2018 Дональд Трамп запропонував Хізер Ноєрт обійняти посаду постійного представника США замість Ніккі Хейлі, яка подала у відставку, але протягом двох місяців не представляв її кандидатуру в Сенат. Потім вона сама відмовилася від висунення "в інтересах сім'ї".