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Трамп обирає постпреда США при ООН серед чотирьох кандидатів

Новини » Політика    19.02.2019 - 04:34
Трамп обирає постпреда США при ООН серед чотирьох кандидатів
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Хізер Нойєрт офіційно припинила бути кандидатом

Президент США Дональд Трамп обирає серед  чотирьох основних кандидатів на посаду постійного представника США при ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Трамп обирає після того, як речниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт офіційно припинила бути кандидатом на посаду.

"Президент Дональд Трамп розглядає чотирьох кандидатів на посаду наступного постпреда при ООН: партнера Goldman Sachs Group Inc. Діну Пауелл, нинішніх послів у Канаді й Німеччині – Келлі Крафт і Річард Грінелла, а також колишнього кандидата в сенатори від штату Мічиган Джона Джеймса", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що не не виключається можливість призначення на дану посаду доньки президента Іванки Трамп, яка зараз виконує функції радника Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Гізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США в ООН.

Водночас Ноєрт подякувала президентові Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео за їхню пропозицію.

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