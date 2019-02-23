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Трамп назвав нову кандидатуру постпреда США при ООН

Новини » Політика    23.02.2019 - 01:53
Трамп назвав нову кандидатуру постпреда США при ООН
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Келлі Крафт наразі обіймає посаду посла в Канаді

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув постійним представником США при ООН кандидатуру Келлі Крафт, яка наразі є американським послом у Канаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

Крафт може змінити Ніккі Гейлі, яка пішла з цієї посади наприкінці минулого року.

"Радий оголосити, що Келлі Крафт, наш нинішній посол у Канаді, висунута послом Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй", - написав Трамп.

Він також похвалив Крафт за роботу, яку вона проводить на вищому рівні.

"Келлі здійснила видатну роботу, представляючи нашу націю, і у мене немає сумнівів, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні", - додав президент.

Трамп назвав нову кандидатуру постпреда США при ООН

Зазначимо, постпредів США при ООН призначає президент з наступним затвердженням у Сенаті.

Після звільнення Гейлі з 1 січня Сполучені Штати в ООН тимчасово представляє Джонатан Коен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вибирає серед чотирьох основних кандидатів на посаду постійного представника США при ООН після того, як прес-секретар Держдепартаменту США Гізер Ноєрт офіційно відмовилася бути кандидатом на посаду.

Коен свідчитиме перед Конгресом США 26 лютого Ноєрт відмовилася стати постпредом США в ООН
Новини України ООНДональд Трамп
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