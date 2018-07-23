Трамп застеріг Рухані від погроз США

За словами Трампа, погрози Ірану можуть спровокувати нечувані наслідки

Президент США Дональд Трамп застеріг президента Ісламської республіки Іран Хассана Рухані від погроз Сполученим Штатам. Про це Трамп написав у Twitter.

У повідомленні Трамп написав, що погрози Ірану можуть спровокувати нечувані наслідки.

"Ми більше не та країна, яка терпітиме ваші божевільні слова про насильство і смерть. Будьте обережні!" - написав Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, 22 липня Рухані застеріг Трампа від необдуманих дій, які можуть призвести до війни.

Як відомо, на початку травня Трамп оголосив про вихід США з Спільного всеосяжного плану дій - ядерної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном і "шісткою" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція та Німеччина), а також про відновлення санкцій щодо Тегерана, так і проти країн, які розвивають торговельно-економічні відносини з Іраном.