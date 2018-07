Трамп застеріг Рухані від погроз США

За словами Трампа, погрози Ірану можуть спровокувати нечувані наслідки

Президент США Дональд Трамп застеріг президента Ісламської республіки Іран Хассана Рухані від погроз Сполученим Штатам. Про це Трамп написав у Twitter.

У повідомленні Трамп написав, що погрози Ірану можуть спровокувати нечувані наслідки.

"Ми більше не та країна, яка терпітиме ваші божевільні слова про насильство і смерть. Будьте обережні!" - написав Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!