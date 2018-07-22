Рухані попередив Трампа про наслідки війни з Іраном

Рухані застеріг президента Трампа від необдуманих дій, які можуть призвести до війни

Президент Ісламської республіки Іран Хасан Рухани застеріг президента США Дональда Трампа від необдуманих дій, які можуть призвести до війни. Про це повідомляє Skynews.

"Пан Трамп, не грайте з хвостом лева, про це можна пошкодувати. Америка повинна знати, що мир з Іраном - це суть світу для всіх, а війна з Іраном - це всім війнам війна", - сказав він на зустрічі іранських дипломатів у Тегерані, додавши, що Трамп не уповноважений спонукати іранський народ діяти проти безпеки і інтересів своєї країни.

Як відомо, на початку травня Трамп оголосив про вихід США з Спільного всеосяжного плану дій - ядерної угоди, укладеної в 2015 році між Іраном і "шісткою" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція та Німеччина), а також про відновлення санкцій щодо Тегерана, так і проти країн, які розвивають торговельно-економічні відносини з Іраном

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що країни G7 взяли на себе зобов'язання контролювати ядерні амбіції Ірану.