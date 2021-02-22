Трамп запропонував "підкинути" Кім Чен Ина в КНДР на своєму літаку

Колишній заступник радника екс-президента США Дональда Трампа з національної безпеки Метью Поттінгер розповів, що політик запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину летіти в Північну Корею на борту номер один після американо-північнокорейського саміту у В'єтнамі. Він проходив у лютому 2019 року.
Про це повідомляє BBC News.
Як розповів Поттінгер, Трамп знав, що північнокорейський лідер прибув на саміт у в'єтнамський Ханой проїздом через Китай на поїзді.
За його словами, тодішній глава Білого дому сказав Кім Чен Ину, що може доставити його додому через дві години, якщо той захоче. Глава КНДР від такої пропозиції відмовився, зазначив екс-радник.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян. Запрошення прийшло Трампу в листі, переданому йому в серпні. Тоді американський президент повідомив журналістам лише те, що отримав "дуже гарне послання" від лідера КНДР.
Зазначимо, що переговори між США і КНДР з денуклеаризації Корейського півострова заморожені з лютого 2019 року після передчасного завершення саміту у В'єтнамі.
Як повідомляло РБК-Україна, раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця 2019 року. Зустріч не відбулася.