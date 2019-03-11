Трамп запропонував направити 500 млн доларів на боротьбу з "впливом РФ"

Загальний обсяг видатків становить 4,74 трлн доларів

На сайте Белого дома опубликован проект бюджета США на 2020-й финансовый, который предусматривает направить 500 млн долларов на борьбу с "пагубным влиянием России". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Общий объем расходов - 4,74 трлн долларов. Доходы бюджета указаны на уровне 3,64 трлн долларов, таким образом, ожидаемый дефицит составит 1,1 трлн долларов.

Из этих средств 500 млн долларов предлагается выделить на "борьбу с пагубным влиянием России" в "Европе, Евразии и Центральной Азии". Деньги будут направлены на укрепление безопасности, защиту территориальной ценности союзников США, поддержку попыток партнеров США уйти от использования военной техники РФ.

Всего Государственному департаменту и Агентству по международному развитию Трамп предлагает выделить 40 млрд долларов, что на 23% меньше, чем прогнозировалось в бюджете-2019. Министерству обороны США предлагается выделить больше денег: 718 млрд долларов, что на 5% больше, чем в 2019 году. В 2020 году число военнослужащих США составит 2,1 млн человек. Правительство планирует закупить 12 военных кораблей, два крупных "экспериментальных" беспилотных надводных корабля и 110 истребителей.

Бюджет также предлагает выделить 5 млрд долларов на строительство "примерно 200 миль" стены на южной границе США с Мексикой.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предлагает сократить внутренние расходы американского правительства в 2020 году на 5% "по всем направлениям".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен в понедельник обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Эта сумма в 1,5 раза большеой, которую он просил направить в этом году.