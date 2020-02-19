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Трамп пропонував Ассанжу помилування, - The Guardian

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Помилування було б можливе, якщо б Ассанж підтвердив непричетність РФ до витоку листів Демократичної партії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу помилування. Про це повідомляє The Guardian.

В повідомленні Лондонського суду йдеться, що помилування було б можливе за умови, якщо Ассанж сказав би, що Росія не була залучена до витоку електронних листів Демократичної партії.

Повідомляється, що такі умови були озвучені у Вестмінстерському суді, щоб заблокувати спроби екстрадувати Ассанжа до США.

Адвокат засновника WikiLeaks Едвард Фіцджеральд послався на докази, які стверджують, що колишній конгресмен-республіканець США Дейна Рорабейкер повинен був зустрітися з Ассанжем, коли той ще знаходився в еквадорському посольстві в серпні 2017 року.

За словами ще одного захисника, екс-конгресмен "збирався відвідати Ассанжа і казав, що за дорученням президента він пропонує помилування або якийсь інший вихід, якщо Ассанж скаже, що Росія не має ніякого відношення до витоку даних з Демократичного національного комітету".

Окружний суддя Ванесса Барайцер, яка розглядає справу у Вестмінстері, сказала, що докази є прийнятними.

Коментуючи заяву адвокатів Ассанжа, Білий дім заявив, що Трамп ледве знає Дейна Рорабейкера, за винятком того, що він колишній конгресмен. За словами прес-секретаря Стефані Грішем, Трамп "ніколи не говорив з ним на цю або будь-яку іншу тему".

Раніше РБК-Україна писало, що Ассанжа затримали у Лондоні у 2019 році - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

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