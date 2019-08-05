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Трамп пропонує посилити закони про продаж зброї та міграції


Зокрема, глава США пропонує ретельну перевірку біографічних даних при купівлі зброї

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонує прийняти закони, які посилять перевірки для покупців зброї у Штатах. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Крім того, глава США ініціює посилення міграційного законодавства.

"Ми не можемо дозволити тим, хто загинув в Ель-Пасо, штат Техас, і в Дейтоні, штат Огайо, померти марно. Республіканці і демократи повинні об'єднатися і прийняти закон про ретельну перевірку біографічних даних, можливо, "одруживши" цей закон з вкрай необхідної реформою у сфері імміграції", - написав президент США.

Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про триденний траур за загиблими в результаті двох масових розстрілів у штатах Огайо і Техас. Так, за словами американського лідера, в Вашингтоні приспустять прапори на всіх федеральних будівлях. Першим це вже зробив Білий дім.

Як писало РБК-Україна раніше, в місті Ель-Пасо в штаті Техас в одному з торгових центрів сталася стрілянина, в ході якої загинули 20 осіб, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу.

Підкреслимо також, у результаті стрілянини, яка сталася в ніч на неділю у місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

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