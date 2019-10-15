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У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини

Новини » Політика    15.10.2019 - 08:44
У США обговорюють вивезення ядерної зброї з Туреччини
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Вивезення ядерної зброї з авіабази де-факто буде кінцем американо-турецького співробітництва

У США обговорювали можливість вивезти приблизно 50 одиниць тактичної ядерної зброї з американської авіабази Інджирлік в Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету The New York Times.

Як повідомляється, представники Держдепу і Міненерго США минулого тижня обговорювали це питання. Відзначається, що фактично це зброя опинилася в заручниках у президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана - його вивезення з авіабази де-факто буде кінцем американо-турецького співробітництва.

"Я думаю, це вперше, коли країна з ядерною зброєю США буквально обстрілювала артилерією американські сили", - заявив минулого тижня Джеффрі Льюїс з некомерційної організації James Martin Center, яка вивчає питання нерозповсюдження.

Нагадаємо, через військову операцію Туреччини в Сирії президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій. Також президент США заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.

Зазначимо, офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.

Додамо, Туреччина почала військову операцію в Сирії з назвою "Джерело світу". Операція спрямована проти курдського угрупування YPG ("Загони народної самооборони"), яку Туреччина вважає терористичною організацією, а також курдських сирійських демократичних сил (СДС), які створені і фінансовані США для боротьби з ІДІЛ. Турецьке керівництво зацікавлене у створенні на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону, де в разі успіху планується розмістити 2 млн сирійських біженців з Туреччини.

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